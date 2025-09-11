Kathmandu Post: беспорядки вспыхнули у штаба армии Непала из-за кандидатов в премьеры

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

У штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z". Они требовали рассмотрения предлагаемых ими кандидатур на пост временного главы правительства, сообщает портал Kathmandu Post.

Спор разгорелся на фоне переговоров о назначении временным премьер-министром бывшего главного судьи Сушилы Карки. Протестующие заявили, что эту должность должен занять их кандидат, а не Карки, например мэр Дхарана Харку Сампанга.

Некоторые участники беспорядков также выражали недовольство индийскими журналистами, которые освещали это событие. В дело вмешалась армия Непала, попытавшись разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.

В то же время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе непальского аэропорта.

В четверг, 11 сентября, самолеты вылетят в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, а также в аэропорт Нарита.

Беспорядки в нескольких населенных пунктах Непала начались 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. Утверждалось, что на этом посту ее желали видеть протестующие.

В настоящий момент известно о 30 жертвах. Еще 1 033 участника протестов пострадали. По данным СМИ, среди погибших – трое правоохранителей, которые были убиты после того, как сдались протестующим.

