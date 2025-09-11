Khabarhub: число погибших в ходе беспорядков в Непале выросло до 34

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

По меньшей мере 34 человека погибли в результате прошедших в Непале массовых беспорядков, сообщил портал Khabarhub со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Лечение проходят 1 338 человек, при этом 949 пострадавших уже выписаны. Наибольшее число пациентов приняла больница гражданской службы Катманду и Национальный травматологический центр. Всего пострадавших приняли в 28 медицинских учрежденях по всей стране.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. Во время переговоров о ее назначении у штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z".

