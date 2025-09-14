14 сентября, 21:50Происшествия
Подозреваемый в убийстве Кирка содержится в одиночной камере
Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA
Тайлер Робинсон, который подозревается в убийстве правого активиста Чарли Кирка, содержится в одиночной камере, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местный офис шерифа.
По словам правоохранителей, мужчина будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра. Это может занять несколько дней.
В офисе шерифа уточнили, что под особым наблюдением находятся заключенные, демонстрирующие отклонения от нормального поведения, в том числе агрессию или склонность к суициду, а также подозреваемые в определенного рода преступлениях.
Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в американском университете штата Юта. Через два дня подозреваемого задержали. Как писали СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, после чего последний передал информацию властям.
Робинсон не признал свою вину и не сотрудничает со следствием, указал губернатор Юны Спенсер Кокс.
МИД РФ назвал страшным преступлением убийство американского активиста Чарли Кирка