Фото: vk.com/id660930698

Три селевых потока сошли в районе водохранилища на Сахалине. В результате без водоснабжения оказался Александровск-Сахалинский, рассказал мэр муниципального округа Владлен Антонюк.

"В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города", – написал он в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснил Антонюк, один из селевых потоков сошел в реку, а два других – в ложе водохранилища. Это привело к загрязнению водных ресурсов. Кроме того, инцидент вывел из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города.

