23 сентября, 07:56

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ночью 69 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях, Московском регионе, а также в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.

В столичном регионе беспилотники противника начали сбивать с вечера 22 сентября. За это время на подлете к Москве было уничтожено 32 дрона.

В подмосковном Реутове в результате ночных атак вражеских БПЛА оказались повреждены четыре автомобиля. Вместе с тем никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявили.

Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву

