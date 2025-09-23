Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 07:44

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили еще два БПЛА противника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин заявил, что в общей сложности во время продолжительной атаки на столицу были сбиты 30 вражеских беспилотника.

Украинские БПЛА начали атаковывать Москву вечером 22 сентября. Из-за этого аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика