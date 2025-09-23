Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили еще два БПЛА противника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин заявил, что в общей сложности во время продолжительной атаки на столицу были сбиты 30 вражеских беспилотника.

Украинские БПЛА начали атаковывать Москву вечером 22 сентября. Из-за этого аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.