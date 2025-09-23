23 сентября, 07:44Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО уничтожили еще два БПЛА противника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее Собянин заявил, что в общей сложности во время продолжительной атаки на столицу были сбиты 30 вражеских беспилотника.
Украинские БПЛА начали атаковывать Москву вечером 22 сентября. Из-за этого аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.