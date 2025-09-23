Человек погиб в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в аварии на Ленинградском шоссе в районе дома 309, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet наехал на водоналивной блок, после чего его машина опрокинулась. В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее "Волга" и "Газель" столкнулись на 56-м километре Калужского шоссе в столице. Один человек погиб.

До этого ДТП с легковушкой и мотоциклом произошло на Кутузовском проспекте. Информация о пострадавших не поступала.