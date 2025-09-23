23 сентября, 09:15Происшествия
Человек погиб в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Один человек погиб в аварии на Ленинградском шоссе в районе дома 309, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet наехал на водоналивной блок, после чего его машина опрокинулась. В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее "Волга" и "Газель" столкнулись на 56-м километре Калужского шоссе в столице. Один человек погиб.
До этого ДТП с легковушкой и мотоциклом произошло на Кутузовском проспекте. Информация о пострадавших не поступала.
Пять человек пострадали в аварии на юго-востоке Москвы