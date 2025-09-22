Форма поиска по сайту

22 сентября, 22:15

Происшествия

Родственники пострадавшей после наезда питбайка в Раменском рассказали о ее состоянии

Родственники пострадавшей после наезда питбайка в Раменском рассказали о ее состоянии

Родственники 16-летней девушки, которую сбили на питбайке в Раменском, сообщили, что она получила черепно-мозговую травму, перелом кости в области левого глаза с осколками и множественные раны на лице. Девушка находится в клинике доктора Рошаля.

Водитель питбайка – 17-летний подросток, его отпустили после оформления ДТП. Мать подростка связалась с семьей пострадавшей, извинилась за поступок сына и предложила материальную помощь. Она заявила, что у ее сына нет питбайка и он редко на них катается, хотя в его соцсетях много фото в мотошлеме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПвидеоДемид ГустовЕкатерина Фоменко

