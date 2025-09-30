Суд арестовал еще двух обвиняемых по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу до 22 ноября девятого фигуранта дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Ленинградской области, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов города.

Решение было вынесено в отношении Владимира Терехова, который обвиняется в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц.

Также суд арестовал еще одного, десятого фигуранта – 48-летнего жителя Ленобласти, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, он с другими лицами купил спиртосодержащую продукцию на складе в поселке Трубников Бор Тосненского района, а потом передал для распространения.

Информация об отравлении людей алкогольным суррогатом в Ленобласти появилась 26 сентября. Всего за месяц в регионе зафиксировали смерть 19 человек.

Изначально были задержаны 14 фигурантов, однако позже стало известно о задержании еще троих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "из ряда вон выходящим" и поводом обратить особое внимание на проблему.