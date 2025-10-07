Количество жертв алкогольного суррогата в Ленобласти достигло 45

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Число жертв отравлений суррогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области достигло 45 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СК заявили, что по уголовному делу о гибели людей задержаны еще 2 подозреваемых, чье местонахождение было установлено на территории Москвы. Они входят в число руководства и бенефициаров коммерческой организации, которая осуществляла хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следственным органом будет дана правовая оценка действиям и бездействиям контролирующих органов. Продолжается работа по установлению и задержанию всех причастных лиц.

Об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. Сначала были задержаны 14 фигурантов, но позже появилась информация о задержании еще 3 человек.

Двое из них – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были заключены под стражу до 22 и 23 ноября соответственно. Последний частично признал вину.

