07 октября, 13:25Происшествия
Количество жертв алкогольного суррогата в Ленобласти достигло 45
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
Число жертв отравлений суррогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области достигло 45 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В СК заявили, что по уголовному делу о гибели людей задержаны еще 2 подозреваемых, чье местонахождение было установлено на территории Москвы. Они входят в число руководства и бенефициаров коммерческой организации, которая осуществляла хранение в Тосненском районе изъятой из оборота спиртосодержащей продукции.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
Помимо этого, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следственным органом будет дана правовая оценка действиям и бездействиям контролирующих органов. Продолжается работа по установлению и задержанию всех причастных лиц.
Об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. Сначала были задержаны 14 фигурантов, но позже появилась информация о задержании еще 3 человек.
Двое из них – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были заключены под стражу до 22 и 23 ноября соответственно. Последний частично признал вину.