20 января, 16:55

Спорт

Дмитрий Бивол стал претендентом на звание лучшего боксера года по версии The Ring

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал претендентом на звание боксера года по версии американского журнала The Ring. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

В число номинантов также вошли американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли.

В феврале 2025 года Бивол стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 килограмма. Бой с соотечественником Артуром Бетербиевым прошел в Эр-Рияде. По решению судей Бивол тогда одержал победу. Тем не менее в апреле спортсмен потерял звание.

Бивол владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 24 победы, из которых 12 нокаутов, и одно поражение.

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира

