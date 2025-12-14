Форма поиска по сайту

14 декабря, 08:56

Россияне выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Российские боксеры выиграли 7 золотых медалей на XXIII чемпионате мира по боксу, который состоялся в Дубае.

Победу в категории до 60 килограмм одержал Всеволод Шумков, в категории до 63,5 килограмма – Илья Попов, до 75 килограмм – Исмаил Муцольгов, до 80 килограмм – Джамбулат Бижамов, до 86 килограмм – Шарабутдин Атаев, до 92 килограмм – Муслим Гаджимагомедов, а в категории свыше 92 килограмм – Давид Суров.

Помимо этого, атлеты из России завоевали 5 серебряных медалей. Их обладателями стали Эдмонд Худоян, который соревновался в категории до 48 килограмм, Баир Батлаев, выступавший в категории до 51 килограмма, Вячеслав Рогозин, проводивший поединки в категории до 54 килограмм, Евгений Кооль, принимавший участие в турнире в категории до 67 килограмм и Сергей Колденков, выступавший в категории до 71 килограмма.

Единственную бронзу в категории до 57 килограмм завоевал Андрей Пегливанян.

В результате россияне заняли лидирующую позицию в медальном зачете. На втором месте расположилась команда Казахстана (3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали). Замкнула тройку сборная Узбекистана (2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали).

Чемпионат мира проходил под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Турнир начался 2 декабря. Россияне выступали на соревнованиях выступили с национальным флагом и гимном.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил внесение бокса в программу Олимпийских игр в 2028 году. Решение было принято единогласно. Соревнования пройдут под эгидой World Boxing.

