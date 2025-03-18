Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил победительниц чемпионата мира Международной ассоциации бокса (IBA) среди женщин, который прошел в городе Ниш (Сербия). В их число вошли Нуне Асатрян, Елена Гапешина, Анастасия Шамонова и Салтанат Меденова, указывается на сайте Кремля.

По словам президента, спортсменки показали свой талант и мастерство в честных поединках, благодаря чему заслужили признание зрителей. Глава государства отметил, что россиянки обладают чемпионским настроем, силой воли и характера.

Российский лидер выразил уверенность в том, что триумф сборной страны сможет вдохновить спортсменок на новые успехи. Он также пожелал им здоровья, благополучия и удачи.

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил утвердить бокс в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Также комитет временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года.

