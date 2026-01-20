Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 17:02

Происшествия

Инвалид в Воронеже сломал обе ноги, упав с обледеневшего пандуса

Фото: 123RF.com/bizhamox

Инвалид-колясочник в Воронеже сломал обе ноги, упав с обледеневшего пандуса многоэтажки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

По данным местных СМИ и телеграм-каналов, инвалид выпал из коляски. Теперь он в еще более тяжелом состоянии оказался прикован к постели. Ухаживать за ним будет 80-летняя мать. При этом есть информация, что кости у мужчины будут срастаться вдвое дольше обычного.

СК заявил, что инцидент произошел в Железнодорожном районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

При этом в федеральном Следственном комитете указали на то, что мужчине потребовалась медицинская помощь, однако он не может посетить поликлинику, к которой он прикреплен, так как в ней отсутствуют пандус и лифт.

Прокуратура Воронежской области вынесла мэру Сергею Петрину представление из-за многочисленных нарушений в сфере содержания дорожной и уличной инфраструктуры. Выявлены случаи ненадлежащей уборки снега и льда на переходах и дорогах, а также тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к объектам социальной инфраструктуры.

Ранее молодой мужчина сильно избил пожилого постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Крутинка Омской области. По данному факту проводится проверка, а против сотрудников могут быть возбуждены уголовные дела по статье "Халатность".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика