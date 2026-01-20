Инвалид в Воронеже сломал обе ноги, упав с обледеневшего пандуса

Фото: 123RF.com/bizhamox

Инвалид-колясочник в Воронеже сломал обе ноги, упав с обледеневшего пандуса многоэтажки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

По данным местных СМИ и телеграм-каналов, инвалид выпал из коляски. Теперь он в еще более тяжелом состоянии оказался прикован к постели. Ухаживать за ним будет 80-летняя мать. При этом есть информация, что кости у мужчины будут срастаться вдвое дольше обычного.

СК заявил, что инцидент произошел в Железнодорожном районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

При этом в федеральном Следственном комитете указали на то, что мужчине потребовалась медицинская помощь, однако он не может посетить поликлинику, к которой он прикреплен, так как в ней отсутствуют пандус и лифт.

Прокуратура Воронежской области вынесла мэру Сергею Петрину представление из-за многочисленных нарушений в сфере содержания дорожной и уличной инфраструктуры. Выявлены случаи ненадлежащей уборки снега и льда на переходах и дорогах, а также тротуарах, остановках общественного транспорта и подходах к объектам социальной инфраструктуры.

Ранее молодой мужчина сильно избил пожилого постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Крутинка Омской области. По данному факту проводится проверка, а против сотрудников могут быть возбуждены уголовные дела по статье "Халатность".

