Обвиняемые в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова получили до 26 лет лишения свободы

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Второй Западный окружной военный суд приговорил Ивана Паскаря и Владимира Головченко (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 24 и 26 годам лишения свободы соответственно по делу о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Согласно постановлению, Паскарь проведет первые 5 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему предписано выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В свою очередь, для Головченко предусмотрено отбывание в тюрьме первых 6 лет срока, после чего он также будет находиться в колонии строгого режима. При этом для него штраф составит 1,4 миллиона рублей.

Более того, в дополнение для Паскаря суд назначил ограничение свободы сроком в 1 год после освобождения, а для Головченко – 1,5 года.

После оглашения приговора защита осужденных заявила, что обжалует решение инстанции.

Взрыв машины Прозорова произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля 2024 года. В результате он получил ранения. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спустя время спецслужбы задержали агента Украины, который был завербован СБУ после начала спецоперации. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения Головченко.

По делу о покушении на Прозорова также был арестован курьер Паскарь. Следствие выяснило, что именно он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

В ходе расследования также была выявлена Ярослава Хрестина. Эта девушка, являющаяся гражданской женой Журавлева, передавала взрывчатку агентам, которые устроили покушение на экс-сотрудника СБУ в Москве. Последний был взят под стражу в декабре того же года.