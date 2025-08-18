Фигуранта дела о покушении на экс-подполковника СБУ Прозорова осудили на 16 лет

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Второй Западный окружной военный суд осудил на 16 лет гражданина Украины Ростислава Журавлева за покушение на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные инстанции.

Из них первые 5 лет подсудимый должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 11 – в колонии строгого режима. Также ему предписали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Взрыв машины Прозорова произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля 2024 года. В результате он получил ранения. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спустя время спецслужбы задержали агента Украины, который был завербован СБУ после начала спецоперации. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения Владимир Головченко.

По делу о покушении на Прозорова также был арестован курьер Иван Паскарь. Следствие выяснило, что именно он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

Кроме того, в ходе расследования была выявлена Ярослава Хрестина. Эта девушка, являющаяся гражданской женой Журавлева, передавала взрывчатку агентам, которые устроили покушение на экс-сотрудника СБУ в Москве. Последний был взят под стражу в декабре того же года.