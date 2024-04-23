РИА Новости: раскрыты подробности о пособнице покушения на экс-сотрудника СБУ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пособницу подрыва автомобиля экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве зовут Ярослава Хрестина, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, эта девушка передавала взрывчатку агентам, которые устроили покушение на Прозорова в Москве. У подозреваемой есть дом в ЛНР. Как рассказали ее соседи, она не появлялась в нем около трех лет.

На своей странице в соцсетях Хрестина публиковала фотографии на фоне роскошных апартаментов и дорогих автомобилей.

Ранее ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова. Задержанным оказался гражданин Украины 1995 года рождения. По версии спецслужб, он принимал участие в организации подрыва автомобиля.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, находившийся в машине. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спецслужбы задержали 16 апреля агента Украины Владимира Головченко, который, по данным ФСБ, подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО был завербован СБУ.

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня 2024 года.

По делу о покушении на Прозорова арестовали Ивана Паскаря. По данным следствия, он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

