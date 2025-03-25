Фигурант дела о покушении на Владимира Прозорова внесен в реестр Росфинмониторинга

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Курьер Иван Паскарь, который доставил посылку с элементами взрывчатки для того, чтобы совершить покушение на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Владимира Прозорова в России, внесен в реестр террористов и экстремистов. Это следует из базы данных Росфинмониторинга.

Кроме того, в перечень были включены два украинских объединения – "Национально-освободительное движение "Правый сектор" (запрещенная в России террористическая организация) и "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" (запрещенная в России террористическая организация).

Также ведомство внесло в реестр террористов и экстремистов активиста Константина Котова, который был приговорен в августе 2019 года к 4 годам колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Однако в апреле 2020 года Мосгорсуд смягчил ему наказание и назначил новое в виде 1,5 года колонии.

Покушение на Прозорова произошло на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля 2024 года. Его машину взорвали. В результате экс-сотрудник СБУ, находясь в авто, пострадал. Следователи тогда возбудили дело о покушении на убийство.

Спецслужбы РФ задержали агента Украины Владимира Головченко, который, по версии ФСБ, подорвал машину Прозорова. Также был арестован Паскарь. По данным следствия, именно он доставил компоненты для подрыва автомобиля.

