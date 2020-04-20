Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову

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Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову, осужденному на 4 года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Срок активисту сократили до 1,5 лет колонии, сообщает Агентство "Москва".

Котов выступал перед судом по видеосвязи. К материалам дела приобщили поручительства, в том числе от режиссера Андрея Звягинцева, писательницы Людмилы Улицкой, кинокритика Антона Долина, священника Алексея Уминского, глав столичных муниципальных округов Гагаринский, Тверской, Якиманка. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции были допрошены полицейские, задерживавшие Котова во время акций, а также несколько журналистов.

По данным следствия, в августе 2019 года Котов участвовал в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования правоохранителей. Его задержали. На активиста завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В сентябре Тверской районный суд приговорил его к четырем годам колонии. Свою вину Котов не признал.

В октябре Мосгорсуд оставил приговор без изменений, отклонив апелляции. В январе 2020-го Конституционный суд РФ постановил пересмотреть его. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор в марте.