Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

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Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову, который был приговорен к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС.

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года <...>, подлежат пересмотру в установленном порядке", – говорится в документе.

По данным следствия, Котов 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Мужчину задержали 13 августа.

На него завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митингов.

В октябре прошлого года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Константину Котову, несмотря на апелляционные жалобы адвокатов. Они утверждали, что Котов не нарушал общественный порядок и не причинял никому физического вреда.

По просьбе адвокатов в суде также была изучена видеозапись задержания. Адвокат Анна Ставицкая утверждала, что Котов не совершал противоправных действий, в том числе из его уст не было выкрикнуто ни одного лозунга.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

