Мосгорсуд оставил без изменений приговор Котову за нарушения на митингах

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Мосгорсуд оставил без изменений приговор Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Приговор Тверского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения", – огласила решение судья.

Адвокаты обвиняемого считают приговор суда незаконным. Они утверждают, что Котов не нарушал общественный порядок и не причинял никому физического вреда. Помимо этого, по их словам, суд первой инстанции не отреагировал на ряд доказательств защиты, в том числе на видео задержания Котова.

По просьбе адвокатов в суде была изучена видеозапись задержания. Адвокат Анна Ставицкая утверждала, что Котов не совершал противоправных действий, в том числе из его уст не было выкрикнуто ни одного лозунга.

В свою очередь, представитель гособвинения просил приговор Тверского суда оставить без изменений, сочтя его законным и обоснованным.

По данным следствия, Котов 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Мужчину задержали 13 августа. На него завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митингов.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

