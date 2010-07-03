Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву

12:23
Фото: СК РФ
Мосгорсуд смягчил приговор участнику несогласованной акции 27 июля в столице Ивану Подкопаеву по делу о применении насилия к сотрудникам Росгвардии. Срок заключения под стражей сокращен с трех до двух лет, сообщает Агентство "Москва".
Во время судебного заседания Подкопаев отказался от признательных показаний и попросил вынести оправдательный приговор. Он также заявил отвод действующему и всем последующим прокурорам, а также судье.
По версии следствия, 27 июля обвиняемый в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.
22-летнего подсудимого задержали. Сперва он отрицал свою вину. В ходе досмотра у него изъяли ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он пришел на акцию. Позже Подкопаев дал признательные показания.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка. В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен. Всего с ответчиков взыскали почти пять миллионов рублей.
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