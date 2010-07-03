Котова приговорили к 4 годам колонии за нарушения правил проведения митингов

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Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Константина Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

"Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима", – цитирует ТАСС решение судьи. Подсудимого признали виновным по статье 212.1 УК РФ. Активист свою вину не признал.

По данным следствия, Котов 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Мужчину задержали при попытке скрыться.

Сторона защиты в суде настаивала на проведении следственного эксперимента на месте проведения одного из митингов, а также о приобщении видео с городских камер. Суд в удовлетворении ходатайств адвокатов отказал.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко. Он получил 3,5 года колонии общего режима. Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии Кирилла Жукова.

Во вторник, 3 сентября, суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля.

Несколькими днями ранее по результатам правовой оценки Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Валерия Костенка.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

