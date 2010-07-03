Котова приговорили к 4 годам колонии за нарушения правил проведения митингов

18:13
18:13
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Mash
Тверской районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Константина Котова за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
"Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима", – цитирует ТАСС решение судьи. Подсудимого признали виновным по статье 212.1 УК РФ. Активист свою вину не признал.
По данным следствия, Котов 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Мужчину задержали при попытке скрыться.
Сторона защиты в суде настаивала на проведении следственного эксперимента на месте проведения одного из митингов, а также о приобщении видео с городских камер. Суд в удовлетворении ходатайств адвокатов отказал.
Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко. Он получил 3,5 года колонии общего режима. Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии Кирилла Жукова.
Во вторник, 3 сентября, суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля.
Несколькими днями ранее по результатам правовой оценки Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Валерия Костенка.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: