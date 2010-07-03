Суд приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии за нападение на правоохранителей

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко. Он получил 3,5 года колонии общего режима.

"Признать Коваленко виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", – цитирует словам судьи Олеси Менделеевой Агентство "Москва".

Подсудимый бросил урну в сотрудника Росгвардии, когда тот задерживал одного из протестующих у "Центрального детского магазина" на Лубянке. Кроме того, он толкнул сотрудника полиции, который в результате упал на гранитные ступени. Свою вину мужчина не признал.

Это уже четвертый приговор за нападение на силовиков в ходе этой акции и пока самый строгий из всех. Ранее Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии Кирилла Жукова. Он ударил росгвардейца по шлему. Обвинение просило для подсудимого четыре с половиной года.

Во вторник, 3 сентября, суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.

Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии. Мужчина просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств с быстрым постановлением приговора.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

