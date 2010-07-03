Котова признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга

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Тверской суд Москвы признал активиста Константина Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга, пишет ТАСС.

Накануне гособвинение запросило для Котова наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Защита просила прекратить уголовное дело. Сам Котов свою вину не признал.

Как считают следователи, 10 августа Котов принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре столицы, игнорируя требования сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали при попытке скрыться. Его адвокатам отказали в проведении следственного эксперимента на месте одного из митингов, а также в приобщении видео с городских камер.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил участника несогласованной акции 27 июля Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима. Ударившего росгвардейца по шлему Кирилла Жукова Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии.

До этого Иван Подкопаев, которого обвинили в применении насилия к сотрудникам полиции 27 июля, получил три года колонии общего режима, а толкнувший бойца Росгвардии Данила Беглец – два года.

Вместе с тем в действиях Даниила Конона, Сергея Абаничева, Валерия Костенка, Дмитрия Васильева и Владислава Барабанова СК состава уголовного преступления не нашел. Прежде им предъявили обвинения по статье об участии в массовых беспорядках.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.