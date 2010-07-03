Котова признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Тверской суд Москвы признал активиста Константина Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга, пишет ТАСС.
Накануне гособвинение запросило для Котова наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Защита просила прекратить уголовное дело. Сам Котов свою вину не признал.
Как считают следователи, 10 августа Котов принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре столицы, игнорируя требования сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали при попытке скрыться. Его адвокатам отказали в проведении следственного эксперимента на месте одного из митингов, а также в приобщении видео с городских камер.
Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил участника несогласованной акции 27 июля Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима. Ударившего росгвардейца по шлему Кирилла Жукова Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии.
До этого Иван Подкопаев, которого обвинили в применении насилия к сотрудникам полиции 27 июля, получил три года колонии общего режима, а толкнувший бойца Росгвардии Данила Беглец – два года.
Вместе с тем в действиях Даниила Конона, Сергея Абаничева, Валерия Костенка, Дмитрия Васильева и Владислава Барабанова СК состава уголовного преступления не нашел. Прежде им предъявили обвинения по статье об участии в массовых беспорядках.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: