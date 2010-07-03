Прокурор запросил 4,5 года для Котова за нарушения на митингах

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Гособвинитель в ходе прения сторон в Тверском районном суде запросил 4,5 года колонии общего режима участнику несанкционированных акций в Москве Константину Котову.

Мужчину обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Подсудимый свою вину не признал.

По данным следствия, Котов 10 августа принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Мужчину задержали при попытке скрыться.

Сторона защиты в суде настаивала на проведении следственного эксперимента на месте проведения одного из митингов, а также о приобщении видео с городских камер. Суд в удовлетворении ходатайств адвокатов отказал, передает Агентство "Москва".

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор участнику несогласованной акции 27 июля Евгению Коваленко. Он получил 3,5 года колонии общего режима. Тверской районный суд приговорил к трем годам колонии Кирилла Жукова. Он ударил росгвардейца по шлему.

Во вторник, 3 сентября, суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на несанкционированной акции 27 июля. Он в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии.

Данила Беглец получил два года колонии. Он на акции в центре Москвы толкнул бойца Росгвардии.

Несколькими днями ранее по результатам правовой оценки Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Валерия Костенка. Им всем ранее были предъявлены обвинения по статье 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

