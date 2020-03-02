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Происшествия

15:33

Кассационный суд отменил приговор активисту Котову

происшествия суды

Фото: ТАСС/Максим Стулов/Ведомости

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову, которого ранее осудили на четыре года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В настоящее время дело отправлено на новое рассмотрение, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову после того, как президент РФ Владимир Путин поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора, вынесенного в отношении активиста. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с 4 лет до 1 года.

По данным следствия, 10 августа Константин Котов принял участие в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования сотрудников полиции. Его задержали 13 августа.

На него завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

5 сентября Тверской районный суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митингов.

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