Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 17:14

Технологии
Главная / Новости /

Общественник Асафов: ИИ создает когнитивные, технологические и социальные угрозы

В ОП рассказали об угрозах искусственного интеллекта для общества

Фото: 123RF.com/armmypicca

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой серьезную угрозу для когнитивной, технологической и социальной сфер. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

"Согласно опросу ВЦИОМ, порядка 52% респондентов в России доверяют продукции нейросетей. Это те вызовы, которые напрямую влияют на наш технологический, когнитивный, интеллектуальный, творческий суверенитет", – сказал Асафов на заседании круглого стола "Информационное противостояние в интернет-пространстве: новый уровень".

По его мнению, ИИ может представлять опасность для этих сфер лишь в некоторых случаях. В частности, риск внешнего вмешательства в критически важные области возникает из-за использования частью населения зарубежной продукции, несмотря на успехи в развитии отечественных нейросетей.

"Использование нейросетей в качестве, по большей части, развлечений, каких-то забавных фотографий, картинок, небольших видео, песен, оно тоже имеет место быть, но, по сути, мы сталкиваемся с фактором, который изменяет наше отношение к информации и поведению вообще. То есть содержит в себе довольно серьезные когнитивные угрозы", – продолжил общественник.

Кроме того, он обратил внимание на потенциальные риски, связанные с использованием ИИ в избирательных процессах, и подчеркнул необходимость разработки мер по предотвращению его вмешательства в ключевые общественные и управленческие сферы.

Схожую точку зрения ранее высказывал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, государство должно жестко контролировать развитие ИИ, чтобы не упустить возможную опасность, которая сможет "разрушить человеческую цивилизацию".

Священнослужитель указывал, что способности нейросетей к созданию дипфейков наносят ущерб обществу и создают угрозу нацбезопасности.

Мошенники начали использовать дипфейки российских чиновников

Читайте также


технологии

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика