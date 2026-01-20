Общественник Асафов: ИИ создает когнитивные, технологические и социальные угрозы

Фото: 123RF.com/armmypicca

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой серьезную угрозу для когнитивной, технологической и социальной сфер. Об этом заявил первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

"Согласно опросу ВЦИОМ, порядка 52% респондентов в России доверяют продукции нейросетей. Это те вызовы, которые напрямую влияют на наш технологический, когнитивный, интеллектуальный, творческий суверенитет", – сказал Асафов на заседании круглого стола "Информационное противостояние в интернет-пространстве: новый уровень".

По его мнению, ИИ может представлять опасность для этих сфер лишь в некоторых случаях. В частности, риск внешнего вмешательства в критически важные области возникает из-за использования частью населения зарубежной продукции, несмотря на успехи в развитии отечественных нейросетей.

"Использование нейросетей в качестве, по большей части, развлечений, каких-то забавных фотографий, картинок, небольших видео, песен, оно тоже имеет место быть, но, по сути, мы сталкиваемся с фактором, который изменяет наше отношение к информации и поведению вообще. То есть содержит в себе довольно серьезные когнитивные угрозы", – продолжил общественник.

Кроме того, он обратил внимание на потенциальные риски, связанные с использованием ИИ в избирательных процессах, и подчеркнул необходимость разработки мер по предотвращению его вмешательства в ключевые общественные и управленческие сферы.

Схожую точку зрения ранее высказывал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, государство должно жестко контролировать развитие ИИ, чтобы не упустить возможную опасность, которая сможет "разрушить человеческую цивилизацию".

Священнослужитель указывал, что способности нейросетей к созданию дипфейков наносят ущерб обществу и создают угрозу нацбезопасности.

