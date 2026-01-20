Журнал Vogue предсказал одежде в стиле начала XIX века популярность в 2026 году

Фото: 123RF.com/longstockingpippi

В 2026 году в моду вернется одежда, вдохновленная стилистикой начала XIX века. Об этом заявили редакторы журнала Vogue, материал появился на сайте издания.

Речь идет о направлении "редженсикор" (regencycore), основанном на моде эпохи Регентства в Англии. Его новая волна популярности связана с сериалом "Бриджертоны", премьера четвертого сезона которого ожидается в конце января.

Кроме того, стиль активно обсуждается пользователями платформы TikTok на фоне возрождения интереса к произведениям писательницы Джейн Остин.

В публикации уточняется, что в ту эпоху в гардеробах преобладали силуэты в стиле ампир с завышенной линией талии, квадратным вырезом и объемными рукавами. Образы, украшенные бархатными деталями, дополнялись корсетами, длинными перчатками и аксессуарами с жемчугом и перьями.

В настоящее время подобные элементы привлекли внимание современных дизайнеров, представивших их переосмысленные версии на подиумах. Например, на показе Louis Vuitton было представлено платье с высокой талией и тонкими бретелями, Dior добавил в образ кружевные детали, а модель Acne Studios вышла на подиум в корсете с прозрачной юбкой.

Ранее институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2026 года. Им стал цвет 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer).

Глава института Литрис Эйсман заявила, что такой оттенок помогает услышить голос внутреннего "я" и сосредоточиться. Также уточнялось, что цвет приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.