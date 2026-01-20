Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 17:09

Общество

Журнал Vogue предсказал одежде в стиле начала XIX века популярность в 2026 году

Фото: 123RF.com/longstockingpippi

В 2026 году в моду вернется одежда, вдохновленная стилистикой начала XIX века. Об этом заявили редакторы журнала Vogue, материал появился на сайте издания.

Речь идет о направлении "редженсикор" (regencycore), основанном на моде эпохи Регентства в Англии. Его новая волна популярности связана с сериалом "Бриджертоны", премьера четвертого сезона которого ожидается в конце января.

Кроме того, стиль активно обсуждается пользователями платформы TikTok на фоне возрождения интереса к произведениям писательницы Джейн Остин.

В публикации уточняется, что в ту эпоху в гардеробах преобладали силуэты в стиле ампир с завышенной линией талии, квадратным вырезом и объемными рукавами. Образы, украшенные бархатными деталями, дополнялись корсетами, длинными перчатками и аксессуарами с жемчугом и перьями.

В настоящее время подобные элементы привлекли внимание современных дизайнеров, представивших их переосмысленные версии на подиумах. Например, на показе Louis Vuitton было представлено платье с высокой талией и тонкими бретелями, Dior добавил в образ кружевные детали, а модель Acne Studios вышла на подиум в корсете с прозрачной юбкой.

Ранее институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2026 года. Им стал цвет 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer).

Глава института Литрис Эйсман заявила, что такой оттенок помогает услышить голос внутреннего "я" и сосредоточиться. Также уточнялось, что цвет приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.

Эстетика несовершенства станет главным трендом 2026 года

Читайте также


общество

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика