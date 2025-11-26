Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Стартовал прием заявок на участие в шестой Московской неделе моды. Мероприятие пройдет с 12 по 17 марта 2026 года в Центральном выставочном зале "Манеж", сообщает портал мэра и правительства столицы.

К участию приглашаются дизайнеры и бренды одежды, обуви и аксессуаров. Заявки принимаются до 18 января на официальном сайте мероприятия.

Всего к Московской неделе моды присоединятся около 200 брендов из столицы, а также других городов России и мира, уточнил глава департамента культуры города Алексей Фурсин. По его словам, в рамках мероприятия пройдут показы новых коллекций как отечественных, так и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов модной индустрии и фестиваль тематического короткометражного кино.

"За предыдущие пять сезонов в проекте приняли участие более 300 московских брендов, и мы ожидаем, что в этот раз столица снова станет центром притяжения самых ярких и перспективных имен индустрии", – добавил Фурсин.

Программа события также включит в себя открытый маркет локальных брендов и шоурум. Ежегодно там собираются ключевые участники модной индустрии. Дизайнеры получат шанс представить свои работы широкой аудитории, наладить стабильные каналы продаж и привлечь внимание крупных медиа, включая глянцевые журналы, новостные издания из России и за рубежом, а также от инфлюенсеров и знаменитостей.

Состав участников определяется экспертным советом. Успешно прошедшие отбор дизайнеры приглашаются на мероприятие бесплатно. В свою очередь, гости и жители столицы смогут посетить маркет с товарами от российских дизайнеров, отобранных экспертами.

Ежегодно в Москве собираются дизайнеры из различных регионов России, от Мурманска до Иркутска, чтобы продемонстрировать свои изделия широкой публике и укрепить деловые связи.

Причем для студентов, дизайнеров, маркетологов и журналистов проводятся лекции от ведущих экспертов модной индустрии. Также они могут посетить однодневный фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.

Прошлая Московская неделя моды проходила с 28 августа по 2 сентября. В рамках мероприятия состоялся первый коллективный модный показ дизайнеров проекта "Сделано в Москве".

На Болотной площади дизайнеры представили свыше 50 образов, а число локальных брендов превысило 35. В их числе – Vassa&Co, Polina Repik, Time to Cashmere, Zoteme, Lusavou, Panfil, Lia Gureeva и другие.

