Неделя моды: Москва создает новых звезд фешн-индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московской неделе моды, проходившей с 28 августа по 2 сентября, состоялось более 100 показов, что помогло брендам найти новых клиентов и заявить о себе на экспертном уровне, рассказал модельер Гайка Аванесян в беседе с "Мослентой".

Всего Неделя моды объединила более 220 дизайнеров из разных городов России и охватила 9 площадок.

Аванесян отметил, что живет в Москве не так давно. В рамках модной недели он представил первую коллекцию вечерних и коктейльных платьев, созданных в столице. По его словам, он готовился к показу несколько месяцев, поскольку подбирал узоры, цвета, продумывал пошив и многое другое.

"Для дизайнеров участие в показах и маркете – это очень большая поддержка со стороны города. Мы собрали много восхищенных отзывов от гостей, прежде не знакомых с брендом, а это очень эффективная реклама для дальнейшего развития", – подчеркнул дизайнер.

Модельер Иветта Макарова, в свою очередь, назвала Московскую неделю моды масштабным проектом мирового уровня и добавила, что принимает в нем участие уже не первый раз.

"Причем с каждым годом он растет и развивается, открывая перед начинающими и уже состоявшимися дизайнерами большие возможности", – заявила Макарова.

На неделе моды также состоялся первый коллективный модный показ дизайнеров проекта "Сделано в Москве". Мероприятие провели на Болотной площади.

Дизайнеры представили свыше 50 образов, а число локальных брендов превысило 35. В их числе Vassa & Co, Polina Repik, Time to Cashmere, Zoteme, Lusavou, Panfil, Lia Gureeva и другие.

Общая концепция показа дала понять, что Москва имеет все необходимое для воплощения модных идей с учетом мировых трендов, а также, что все товары созданы и придуманы на территории города.

