Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

В Москве запустили движение по новому участку магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая связала улицу Эдварда Грига и улицу Поляны. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Новый транспортный объект позволит разгрузить сразу несколько улиц и сделает удобнее выезд на вылетные магистрали.

О том, как именно организовано движение и сколько времени в пути поможет сэкономить новый маршрут, – в эфире телеканала Москва 24.

