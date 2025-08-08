"Активные граждане" дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки из Московского зоопарка. Для самца и самки предлагают по пять вариантов в честь бурятских рек.

Все потому, что яйца, из которых вылупились птенцы, нашли в аэропорту Улан-Удэ у взлетно-посадочной полосы. В специальном контейнере их перевезли в Москву и дохаживали в инкубаторе. Родились малыши в июне и уже начали знакомиться с посетителями зоопарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

