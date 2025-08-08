Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 10:00

Город

"Активные граждане" дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

"Активные граждане" дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

Чат-бот упростит жителям Московского региона поиск пропавших питомцев

"Мой район. Новости": занятия с кинологом проведут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Московский зоопарк показал, как выдра ест рыбу

Бобра засняли за умыванием в Балтийском море

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

Белая медведица из Московского зоопарка впервые сама сдала кровь

"Миллион вопросов": кинолог объяснила, когда собаку нужно везти к ветеринару

Новости регионов: в центре Сочи произошла массовая драка

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки из Московского зоопарка. Для самца и самки предлагают по пять вариантов в честь бурятских рек.

Все потому, что яйца, из которых вылупились птенцы, нашли в аэропорту Улан-Удэ у взлетно-посадочной полосы. В специальном контейнере их перевезли в Москву и дохаживали в инкубаторе. Родились малыши в июне и уже начали знакомиться с посетителями зоопарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика