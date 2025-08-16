"Новости дня": новая набережная открылась в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево завершился основной этап благоустройства набережной Москвы-реки. Для жителей обустроили зоны отдыха с видами на воду, спортивные и детские площадки. Теперь прогулка у реки стала доступнее – от станции метро "Спартак" сюда можно дойти всего за 15 минут.

Набережная протянулась на полтора километра, ее площадь составляет 17 гектаров. Здесь есть тихие зоны для прогулок, воркаут-площадки, велодорожки и современные детские комплексы для разных возрастов. Следующим этапом станет укрепление берега.

Подробнее – в программе "Новости дня".