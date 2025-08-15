Собянин: более 2,5 млн гостей побывали на форуме "Москва 2030" за две недели

Форум "Территория будущего. Москва 2030" за две недели посетили более 2,5 миллиона гостей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В этом году на форуме стали флагманскими 11 площадок. Среди них – ВДНХ, Гостиный Двор, "Манеж", новый кампус МГТУ имени Баумана, "Лужники". Там проводят выставки, лекции и различные интерактивные программы.

Гости могут познакомиться с планами развития города, посетить спортивные и технологические кластеры, попробовать себя в профессиях будущего, пообщаться с роботами и пройти VR-тестирование.

