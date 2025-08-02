Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов дворца Дурасова в усадьбе Люблино

Реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино подошла к концу, сообщил Сергей Собянин. Специалисты привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы, ограждения, а также промыли скульптуру, венчающую купол.

Также были обновлены колонны и потолки галерей-колоннад, барельефы на античную тематику. Как отметил мэр, во время работ залы дворца, где сохранились подлинные росписи потолков и стен, не закрывали для посетителей.

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