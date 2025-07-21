Собянин: началась реставрация фасадов здания Пречистенской аптеки

В Москве началась реставрация фасада старинного здания Пречистенской аптеки. О восстановлении архитектурных шедевров столицы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что аптека в здании работает с XVIII века и является одной из старейших в городе. Специалисты приведут в порядок лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный кантик. Работы завершат в 2025 году.

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