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21 июля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: началась реставрация фасадов здания Пречистенской аптеки

Собянин: началась реставрация фасадов здания Пречистенской аптеки

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В Москве началась реставрация фасада старинного здания Пречистенской аптеки. О восстановлении архитектурных шедевров столицы рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что аптека в здании работает с XVIII века и является одной из старейших в городе. Специалисты приведут в порядок лепной декор, карнизы, металлические элементы и оконный кантик. Работы завершат в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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