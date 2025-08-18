Похолодание до 8 градусов ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В столице на этой неделе ожидаются похолодание до 8 градусов и дожди. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях "Росгидромета" Анатолий Цыганков.

Синоптик охарактеризовал погоду на этой неделе как циклоническую. В частности, в понедельник, 18 августа, прогнозируется небольшой дождь. Воздух в этот день прогреется до 19 градусов. В ночь на вторник, 19 августа, столбик термометра опустится до 9 градусов, но днем поднимется до 20. Ветер северо-западный, уточнил метеоролог.

В ночь на среду, 20 августа, осадков не ожидается, однако днем возможен небольшой дождь. Ночью температура продержится на уровне 8–13 градусов, а днем – 20–22 градусов. В четверг, 21 августа, в городе прогнозируется облачная погода. Цыганков не исключил ливень и усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов, а днем – от 17 до 19 градусов.

В последний рабочий день столбик термометра ночью опустится до 8 градусов, а днем – поднимется до 20. В субботу, 23 августа, ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Ночью температура составит от 8 до 13 градусов, а днем – от 17 до 22. В ночь на воскресенье, 24-го числа, в столице похолодает до 8 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

При этом синоптик предупредил, что в последний день на этой неделе вырастет давление.

При этом минувшая ночь в столице была самой прохладной с начала августа. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила 11 градусов. В Подмосковье "по-сентябрьски холодная" температура фиксировалась в Михайловском. Там похолодало до 7,5 градуса.

