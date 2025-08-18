ЦОДД предупредил столичных водителей о дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей не отвлекаться на телефон во время движения из-за дождя в понедельник, 18 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе в течение дня ожидаются осадки. Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – указали в пресс-службе.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила 11 градусов. В Тушине воздух охладился до 10,9 градуса, в Строгине – до 11,3, в Бутове – до 9,8, на Балчуге – до 13,4.

Днем в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Воздух прогреется до 18 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.