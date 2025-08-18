Облачная погода с дождем и 18 градусов ожидаются в Москве 18 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и дождь ожидаются в столице в первый день недели, 18 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, по области – от 14 до 19 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Начало осени в Москве ожидается по-летнему теплым. Тем не менее сентябрь не станет очередным летним месяцем, как, например, это было в прошлом году.

Купальный сезон в Москве завершился в прошедшие выходные. Синоптики отмечали, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год, однако для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.