Число предпринимателей на портале поставщиков превысило 380 тысяч

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, превысило 380 тысяч, сообщила заммэра Мария Багреева. Ее слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

Она напомнила, что сервис функционирует как электронная платформа для закупок малого объема уже более 12 лет. С помощью портала бизнесмены могут найти покупателей среди 60 тысяч заказчиков в 42 регионах страны, освоить новые региональные рынки и расширить свой бизнес.

"В настоящее время на портале зарегистрированы более 380 тысяч поставщиков со всей страны. Их количество с начала года выросло на 30 тысяч", – отметила Багреева.

По данным вице-мэра, особенно активно к платформе присоединялись поставщики из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области, которые составили почти 30% новых пользователей.

Поставщики из этих регионов, которые зарегистрировались на портале с начала 2025 года, заключили 1,7 тысячи контрактов на сумму, превысившую 2,5 миллиарда рублей, добавила она.

Каждый день на портале заключается около 1,5 тысяч контрактов. Причем более 90% предпринимателей на платформе являются представителями малого и среднего бизнеса.

"Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой цифровизацией и оперативностью сделок. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,2 миллиона уникальных наименований", – подчеркнул глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что наибольшее количество поставщиков зарегистрировано в Москве – почти 180 тысяч. В первую пятерку также входят Московская область (38,5 тысячи), Пермский край (13,6 тысячи), Санкт-Петербург (около 13 тысяч) и Краснодарский край (более 8 тысяч).

Для регистрации в сервисе можно использовать электронную почту, учетную запись на mos.ru или в других системах. Простая регистрация через почту дает доступ к информации на портале, но не позволяет участвовать в закупках. Для юридически значимых действий, таких как подписание оферты или контракта, потребуется электронная подпись.

Как отметили в департаменте информационных технологий, город постоянно улучшает функционал платформы, ориентируясь на запросы пользователей. Например, при добавлении нового товара в каталог искусственный интеллект за несколько секунд определяет его возможную категорию и предлагает подходящие характеристики.

Вместе с тем бот автоматических ставок позволяет участвовать в нескольких торгах одновременно, а чат-бот отвечает на вопросы, используя базу из более чем 600 статей. Также доступен сервис "Школа поставщика", который предлагает бесплатные обучающие курсы и знакомит с популярными инструментами ресурса, помогая новым пользователям быстро освоиться и начать полноценно участвовать в закупках.

Ранее Багреева рассказывала, что число государственных и муниципальных заказчиков на портале поставщиков достигло 60 тысяч. Он привлекает предпринимателей возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. Бизнесмены могут выбрать необходимый товар из более чем 3,2 миллиона позиций в онлайн-формате и приступить к его отгрузке сразу после подписания контракта.

