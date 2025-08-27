"Новости дня": курортный центр появится в Дмитровском районе у Ангарских прудов

Курортный центр появится в Дмитровском около Ангарских прудов. Это одно из 15 подобных пространств, которые благоустроят по новому формату в Москве к следующему лету.

Здесь установят беседки, качели, зоны для пикника, кафе, а также площадки для загара и тренировок. В новых курортных зонах можно будет не только отдыхать, но и купаться. В некоторых местах построят специальные бассейны. Все объекты будут доступны бесплатно и круглосуточно.

Подробнее – в программе "Новости дня".