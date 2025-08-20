Москвичей пригласили принять участие в проекте "ГТО в парках"

Москвичи могут позаниматься спортом с профессиональными инструкторами, а также сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках".

Занятия проходят на 10 локациях, включая народный парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Также тренировки ожидаются в Измайловском парке, парках Олимпийской деревни, "Академический", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

