Собянин: началась проходка тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгина"

Проходка тоннеля началась от станции "Липовая роща" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской ветки метро, заявил Сергей Собянин.

Ветка в будущем свяжет Москву и Красногорск. Сейчас на этапе строительства находятся сразу несколько участков линии, протяженность которой составит 27,5 километра. В ее состав войдут 12 новых станций. С них пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую ветки.

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