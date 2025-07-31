Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгина"

Собянин: началась проходка тоннеля от станции "Липовая роща" до "Строгина"

"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин объявил о запуске проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: за два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 млн гостей

Собянин: в Покровском-Стрешневе завершена модернизация всех поликлиник

Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

Собянин открыл новую пешеходную набережную в музее-заповеднике "Коломенское"

Собянин: в Солнцеве и Кузьминках построят жилье для программы реновации

Проходка тоннеля началась от станции "Липовая роща" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской ветки метро, заявил Сергей Собянин.

Ветка в будущем свяжет Москву и Красногорск. Сейчас на этапе строительства находятся сразу несколько участков линии, протяженность которой составит 27,5 километра. В ее состав войдут 12 новых станций. С них пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую ветки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоМария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика