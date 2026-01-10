Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 января, 14:18

Город

Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы продолжают масштабные работы по ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, в мероприятиях по уборке снега задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники.

"Особое внимание уделяется очистке крупных магистралей, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Кроме того, в городе проводится работа по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места работ огорожены для исключения прохода пешеходов.

Городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что ведомство взяло на контроль вопрос своевременной очистки города от снега.

Также прокуратура напомнила коммунальным службам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий, строений и сооружений от снега и наледи.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что в пятницу, 9 января, в столице прошел рекордный снегопад за последние 56 лет.

На главной московской метеостанции ВДНХ, в переводе на воду, за сутки в осадкомер попало 22 миллиметра небесной влаги, или 42% месячной нормы. Прирост свежевыпавшего снега в среднем составил 23 сантиметра.

Экипажи дорожного патруля ЦОДД вышли помогать застрявшим в снегу автомобилистам в Москве

городпогода

Яндекс.Метрика