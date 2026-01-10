Бесплатные танцевальные секции для старшего поколения начали работу в Москве

Фото: dszn.ru

Москвичи старшего поколения могут посетить секции по танцевальному спорту и зумбе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Инструктор по зумбе Людмила Федулова отметила, что на занятиях участники практикуют облегченную версию – танцевальный фитнес.

"Регулярные тренировки помогают укрепить физическое здоровье и поднять настроение. Двигаясь под зажигательную ритмичную музыку, участники получают массу положительных эмоций", – добавила Федулова.

Бесплатные секции организовал департамент спорта Москвы. Занятия для мужчин и женщин в возрасте от 55 до 99 лет проходят по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 в спортивном комплексе "Аквамарин".

В свою очередь, мастер спорта России по танцевальному спорту инструктор Андрей Конобевцев добавил, что на занятиях по танцевальному спорту москвичи учатся гармонично двигаться и владеть своим телом, а также вырабатывают выносливость и осваивают базовые элементы бальных танцев.

В спортивном комплексе "Содружество" тренировки проходят по понедельникам и четвергам с 12:30 до 13:30 и с 08:00 до 09:00 соответственно. В спортивном комплексе "Эдельвейс" – по средам и пятницам с 12:00 до 13:00. А в спортивном комплексе "Триумф" группа работает по четвергам с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что москвичи посетили спортивные секции почти 3 миллиона раз в 2025 году. Набор проводится более чем по 70 спортивным дисциплинам, включая плавание и бокс.

Занятия проводятся на базе спортивных комплексов под руководством квалифицированных инструкторов. Секции могут посещать взрослые, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.