Юных гостей ВДНХ пригласили на тренировки по хоккею в парке "Останкино"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Юные гости ВДНХ могут посетить тренировки по хоккею клуба "ВДНХ-Юниор". Они проходят под руководством опытных тренеров на катке в парке "Останкино", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На занятиях ребята могут раскрыть свой потенциал, проявить характер и достичь новых высот на ледовой арене.

Тренеры "Объединения культурных и досуговых центров Северно-Восточного административного округа" научат детей кататься на коньках, владеть клюшкой и добиваться поставленной цели.

Тренировки проходят по вторникам с 19:00 до 20:30, по субботам и воскресеньям с 10:00 до 12:00. Принять участие в них могут все желающие в возрасте от 4 до 14 лет бесплатно. На период занятий спортивный инвентарь предоставляют бесплатно.

Ранее в лыжных гонках на юго-востоке Москвы приняли участие около 1 300 человек. Юным спортсменам предложили поучаствовать в забеге на 400 метров, подросткам – на 7,5 километра, а взрослым – на 7,5 и 11,1 километра. Всего было проведено 40 лыжных гонок.

Победителей в каждой дистанции наградили кубками и медалями, а призеров – медалями и дипломами.

