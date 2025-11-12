Бесплатные тренировки по плаванию и аквааэробике проводятся в столице

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей приглашают бесплатно позаниматься плаванием и аквааэробикой в секциях, организованных департаментом спорта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Плавание считается универсальным видом спорта, который равномерно нагружает все группы мышц. Кроме того, занятия в бассейне укрепляют иммунитет, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы, а также положительно влияют на психическое и эмоциональное здоровье.

По словам инструктора по спорту Алексея Салманова, одним из главных преимуществ плавания является то, что благодаря воде тело становится легким. Это в свою очередь снижает нагрузку на суставы, что особенно важно для людей с избыточным весом.

"Плавание позволяет одновременно проработать руки, плечи, спину, пресс и ноги. Кроме того, этот вид спорта улучшает осанку, способен снять стресс, успокоить и дать заряд энергии", – добавил Салманов.

Бесплатные тренировки проходят в секциях Москомспорта в следующих учреждениях:



во Дворце спорта "Некрасовка" (Покровская улица, дом 22);

в бассейне "Медынский" (Медынская улица, дом 9а, строение 2);

в спорткомплексе "Альбатрос Внуково" (улица Рассказовская, дом 31);

в спорткомплексе "Братеево" (улица Борисовские Пруды, дом 20, корпус 3б);

в спорткомплексе "Волна" (Чертановская улица, дом 45б);

в спорткомплексе "На Ереванской" (Ереванская улица, дом 20, корпус 2, строение 1).

В свою очередь, аквааэробика представляет собой комплекс адаптированных упражнений, выполняемых в воде. Она включает элементы аэробики, гимнастики и плавания, которые выполняются в условиях сопротивления воды.



"Аквааэробика – это не просто спорт, это искусство. Вы научитесь чувствовать свое тело, контролировать его и достигать совершенства в каждом движении. Этим видом спорта можно начать заниматься в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки", – уточнила инструктор по спорту Наталья Сетдекова.

Бесплатные тренировки по аквааэробике проходят в спорткомплексах "Горизонт" в Зеленограде (Середниковская улица, дом 5), "Красный Октябрь" в Москве (Тушинская улица, дом 16а) и "Лазурный" (улица Вилиса Лациса, владение 26).

Записаться на занятия, узнать о расписании и местах их проведения занятий можно на портале "Московский спорт".

Помимо этого, любители плавания могут принять участие в соревнованиях в рамках спартакиады "Мой спортивный район". Регистрация откроется 12 ноября. Первый этап турнира пройдет с 24 по 30 ноября, а финал состоится 20 декабря.

Спартакиада – это ежегодное комплексное мероприятие для детей и взрослых, организуемое в 10 округах Москвы. Соревнования проводятся по восьми видам спорта: мини-футболу, легкоатлетической эстафете, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шашкам, шахматам и плаванию.

Мероприятие проходит с октября по декабрь. Регистрация на этапы открывается постепенно. Победители окружного этапа могут продолжить борьбу на городском уровне. Лучшие спортсмены получат кубки, медали и призы. Участвовать могут только любители с постоянной или временной регистрацией в Москве.

В рамках проекта "Мой спортивный район" также стартуют бесплатные тренировки по фитнес-аэробике. Горожане смогут выполнить упражнения под ритмичную музыку.

Для детей от 6 до 9 лет тренировки проводятся по средам и пятницам с 16:00 до 17:00, для подростков от 14 до 17 лет – по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00, а также по средам – с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00 – в спортивном комплексе "Лазурный". Для взрослых 18–44 лет – по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:00 в СК "Малино".