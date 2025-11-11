Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные тренировки по фитнес-аэробике пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в честь Международного дня фитнеса, который отмечается 11 ноября. Москвичей приглашают выполнить упражнения под ритмичную музыку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент спорта.

"Фитнес-аэробика представляет собой комплексную физическую активность, которая не только способствует физическому развитию, но и помогает снизить уровень стресса и тревожности. Данное направление оказывает многогранное положительное воздействие на организм", – отметила спортивный инструктор Наталия Елахунова.

Для детей от 6 до 9 лет тренировки проводятся по средам и пятницам с 16:00 до 17:00, для подростков от 14 до 17 лет – по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00, а также по средам с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00 в спортивном комплексе "Лазурный".

Для горожан в возрасте от 18 до 44 лет занятия доступны в СК "Малино" по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:00, для москвичей старше 55 лет – в СК "Раменки" по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00.

Ранее в Москве прошел спортивный фестиваль "Семейная команда". Участие в нем приняли 2 тысячи человек. На территории Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара собрались семьи, друзья, одноклассники и педагоги, чтобы показать свою ловкость на полосе препятствий. Они также присоединились к культурно-развлекательной программе фестиваля.