Две тысячи человек приняли участие в фестивале "Семейная команда"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Спортивный фестиваль "Семейная команда", который организовало столичное отделение "Движения первых", прошел в Москве. Участие в нем приняли 2 тысячи человек, сообщила пресс-служба департамента образования и науки города.

"На территории Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара собрались семьи, друзья, одноклассники и педагоги, чтобы показать свою ловкость на полосе препятствий. Они также присоединились к культурно-развлекательной программе фестиваля", – говорится в сообщении, которое передает портал мэра и правительства столицы.

Участники соревнования должны были пройти полосу препятствий, состоящую из навесной лестницы, импровизированной горы и платформ. Для детей была подготовлена специальная надувная полоса препятствий.

Также в рамках фестиваля было организовано пространство для дополнительных занятий. Участники могли поучаствовать в тематических квизах об Арктике и вулканах, в играх на развитие ловкости, внимания и командного духа, в мастер-классах по оказанию первой помощи и настольных играх.

Победителей определили в трех категориях – команды из трех, пяти и восьми человек. Кроме того, в призеры попала команда "Больше двух" семьи Бабошкиных. Они завоевали бронзу среди команд из пяти участников.

"Нам очень понравились соревнования, мы с удовольствием прошли полосу препятствий, и дети были готовы преодолеть ее даже по второму разу. Также мы успели поиграть в настольные игры и собрать деревянную башню", – отметила Надежда Бабошкина.

Семиклассник Влад Игнатьев из школы № 1508 забрал золото в составе команды "Ивановский посад".

"Я занимаюсь спортом весь год, общей физической подготовкой и упражнениями на турнике. В этот раз самым сложным для меня стал бег, а преодоление препятствий очень понравилось своим разнообразием", – подчеркнул он.

Всем победителям и призерам выдали медали и сувениры.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу. Например, дети 7–11 лет могут посетить занятия по баскетболу в спорткомплексе "Братеево", а взрослые от 18 до 59 лет – в СК "Савелки". Сыграть в волейбол жители столицы могут в спорткомплексе "Спутник Арена" и комплексе "Белые медведи".

